Trocas estão sendo realizadas em três ruas do bairro e serviço deve ser concluído nesta quarta-feira

A cidade de Volta Redonda aos poucos vai ficando mais bonita e iluminada com o novo projeto de iluminação de LED implantado pela prefeitura. Depois de concluir esta semana a troca de lâmpadas a vapor de sódio e metálica (amarelas) para LED em duas importantes ruas no bairro Retiro, as Avenidas Sávio Gama e Antônio de Almeida, agora o trabalho avança para as ruas do bairro Aterrado. As vias que recebem a nova iluminação são as Avenidas Paulo de Frontin, Lucas Evangelista e 7 de Setembro.

De acordo com a empresa responsável pelos serviços, a Engeluz Iluminação e Eletricidade, a Avenida Lucas Evangelista teve as lâmpadas trocadas no início da semana, enquanto a Avenida Paulo de Frontin terá os serviços concluídos nesta quarta-feira, dia 25. A Avenida 7 de Setembro tem programação da substituição prevista para esta quinta-feira, dia 26. O Viaduto Nossa Senhora das Graças, que liga o Centro ao Aterrado, também já recebeu novas lâmpadas.

Com a realização das trocas, a intenção da prefeitura é proporcionar mais eficiência energética no município, diminuindo o consumo de energia elétrica, além de oferecer maior luminosidade e segurança aos motoristas e pedestres.

O projeto de iluminação também avançará para o Centro, e contemplará, primeiramente, a Avenida Amaral Peixoto. Outro importante ponto da cidade que também receberá as novas lâmpadas é a Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira Rio. Em todo o trecho, que vai do bairro Niterói a entrada do Belmonte, está prevista a troca de 765 luminárias. De acordo com o projeto, em pontos diferentes da via, haverá três potências (186, 70 e 40 watts) de LED, garantindo uniformidade na luminosidade em toda a avenida.

Bairros contemplados na segunda etapa

O projeto teve início com a troca de lâmpadas nos centros comerciais. Na Vila Santa Cecília, já foi feita a substituição na Rua 33, um dos principais centros econômicos e de serviços da cidade; na Rua 14, no trecho ao redor da fonte luminosa; na Praça Brasil e arredores.

A realização dos serviços nestes centros comerciais completará a primeira fase do projeto, que ao final somará a troca de mais de 2.117 lâmpadas. Os demais bairros serão contemplados em uma segunda etapa, segundo a programação do Departamento de Elétrica e Iluminação Pública da prefeitura de Volta Redonda (Deip-VR). A administração municipal calcula que com as lâmpadas de LED haverá uma redução de gastos mensal no valor de R$ 780.238,94 aos cofres públicos; além do aumento da nitidez e segurança.

“A troca da iluminação das ruas de Volta Redonda é um planejamento nosso, que estamos colocando em prática. É o maior projeto de iluminação já feito em nossa cidade. Muito em breve chegaremos à Avenida Beira Rio e ao Centro da cidade. Quem mora, trabalha ou passa por estes locais já sente uma grande diferença.Vamos alcançar todos os centros comerciais e depois vamos aos bairros”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos: Geraldo Gonçalves/Secom PMVR