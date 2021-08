PRF prende homem com mandado de prisão na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao crime nesta quarta-feira, por volta das 20h15min, quando abordaram uma caminhonete Fiat Toro Volcano AT, com placa de Duque de Caxias (RJ), com dois ocupantes, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, o bairro Caiçara, em Piraí.

Ao solicitar a documentação o condutor disse que não possuía a CNH. Foi aplicada a multa no valor de R$880,41 e o veículo foi retido. Ao ser realizada consulta da documentação do passageiro, de 31 anos, que era habilitado, foi constatado um Mandado de Prisão Preventiva expedido pela Justiça, por estelionato e associação criminosa, expedido em 13 de julho de 2021, pela Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro.

O homem foi recebeu voz de prisão e o registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Piraí.