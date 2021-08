Médicos e enfermeiros da Atenção Primaria à Saúde recebem informações atualizadas sobre diagnóstico e tratamento dessas arboviroses

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza nesta semana a capacitação “Atualização no Manejo e Fluxo de Arboviroses (doenças transmitidas por insetos) em Tempo de Covid-19”. O treinamento é voltado para médicos e enfermeiros da Atenção Primária à Saúde e vai abordar o diagnóstico e tratamento da dengue, zika, e chikungunya, três doenças transmitidas pelo aedes aegipyt.

A atualização é promovida por parceria entre os setores de Vigilância Ambiental e Epidemiológica e o Departamento de Atenção Primária da SMS com o objetivo de alertar os profissionais de saúde sobre o diagnóstico diferencial das arboviroses mais prevalentes (zica, chikunguya e dengue) em um cenário de pandemia da Covid-19. Além disso, alinhar o fluxo de exames laboratoriais dentro da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no município.

A coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad; a enfermeira da Vigilância em Saúde, Milene Paula de Souza; e a médica de Família e Comunidade, Silvia Mello dos Santos, todas da Secretaria de Saúde de Volta Redonda, são as responsáveis por apresentar os temas abordados na capacitação, que acontece na tarde desta terça e quarta-feira, dias 24 e 25 de agosto, de forma online pela plataforma Zoom.

“É importante trazer às equipes um olhar sobre outras doenças prevalentes, evitando assim subdiagnósticos, diagnóstico deficiente ou incompleto, por iatrogenias, alteração patológica provocada no paciente pela má prática médica, e até mesmo aumento da mortalidade por diagnóstico inadequado e por possível co-infecção, em um cenário possível de duas epidemias superpostas”, alertou Drª Silvia.

De acordo com Janaína Soledad, que falou no primeiro dia de capacitação, os profissionais devem fazer o diagnóstico visando outras doenças importantes e prevalentes, fundamentalmente, a dengue que tem elevada mortalidade. “As orientações tratam sobre como proceder no diagnóstico, tratamento e acompanhamento do paciente. Temos que estar preparados para saber identificar os sintomas e garantir pronto atendimento”, falou.