Obras começam essa semana e vão beneficiar os bairros Vila Brasília, Coqueiros e Belmonte

Uma ação conjunta entre várias secretarias municipais vai devolver à população de Volta Redonda áreas de lazer e esporte totalmente revitalizados. Durante toda a manhã dessa quarta-feira, dia 25, equipes da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, de Esporte e Lazer e também de Infraestutura, percorreram os espaços públicos existentes nos bairros Vila Brasília, Coqueiros e Belmonte para determinar as obras que serão feitas.

Desde o final do mês passado, o secretário Municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, vem se reunindo com as associações de moradores para levantar a demanda existente.

No bairro Belmonte, por exemplo, foi solicitada a revitalização da Praça Raimundo Gomes da Costa e de todo o seu complexo, que inclui quadra coberta, espaço para malha e campo de futebol, além da construção de um Centro de Referência em Ação Social (CRAS). Nesta quarta-feira, as equipes estiveram no local para pontuar as ações.

Estão previstos trabalhos como: a troca de lâmpadas; revitalização com pintura e reparos; construção de banheiros (feminino e masculino) na quadra de malhas; conserto dos brinquedos e aparelhos de ginástica; capina geral.

As melhorias vão acontecer também no entorno da praça, onde será finalizado o serviço de mata burro na Rua José de Souza Ramos; poda de árvores em frente da quadra de malha da Praça Raimundo Gomes da Costa; troca de lâmpadas e pintura horizontal na Avenida dos Mineiros.

Com os trabalhos, a Prefeitura pretende promover a reocupação social destes espaços, principalmente a partir dos projetos desenvolvidos com apoio do governo municipal. Na próxima semana, os grupos da Melhor Idade da Smel utilizarão a quadra coberta. As atividades ocorrerão durante dois dias na parte da manhã e outros dois dias na parte da tarde, com ginásticas para os idosos. Já as crianças e adolescentes do bairro poderão participar das aulas de futsal, também durante dois dias da semana.

Já no bairro Vila Brasília, a reforma acontece na quadra coberta que fica ao lado do Centro Municipal de Educação Infantil Cirandinha, que será totalmente reformada e passará também a abrigar ações da Smac e Smell.

Centro de Referência

Já os moradores do bairro Coqueiros vão ter de volta o Centro de Referência da Assistência Social Maria do Socorro Faria (Naná). Entregue à população em 2015, a unidade estava fechada nos últimos anos.

O local, que está sem condições de uso devido a inúmeras infiltrações, será totalmente revitalizado. As obras vão começar pelo telhado e em seguida todo prédio será reparado, com pintura, melhorias na rede elétrica, entre outros.

“Nossa equipe já está no local e acredito que em aproximadamente um mês esse espaço já será entregue a população. É uma pena que o prédio tenha ficado dessa forma. Mas voltamos para arrumar a casa e colocar tudo em ordem”, disse Munir Francisco.