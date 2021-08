Primeiro fim de semana de campanha registrou 4.572 animais imunizados entre cães e gatos

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), fará a Campanha de Vacinação Antirrábica anual em cinco sábados. A primeira etapa, na semana passada, registrou 4.572 animais imunizados, sendo 75,8%, caninos, e 24,2% felinos, em nove postos espalhados pela cidade. No próximo sábado, dia 28, os locais de vacinação serão as unidades de saúde do Eucaliptal, Conforto, Ponte Alta, Jardim Belmonte; os CRAS do Jardim Ponte Alta e do Siderlândia; e a Praça Marechal Osório, no bairro 249, das 8h às 17h.

A coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad, afirmou que a adesão à campanha superou os números de 2020. “Tivemos um crescimento de quase 15% no número de animais vacinados nas nove regiões beneficiadas no primeiro sábado. Esperamos que essa tendência prossiga nas etapas seguintes da imunização”, falou.

Ela lembrou que cães e gatos saudáveis com mais de três meses de idade devem ser levados a um dos postos de vacinação. Os animais devem estar contidos e serem conduzidos por um adulto, para evitar acidentes. “A vacina antirrábica é a única forma de prevenir a enfermidade, fatal em quase 100% dos casos, e manter os pets saudáveis. Além disso, a raiva é uma zoonose que pode também afetar o ser humano”, reforçou.

Vacinas antirrábica também serão aplicadas nos sábados, 11, 18 e 25 de setembro

No dia 11 de setembro, os postos de vacinação serão as unidades de saúde do Três Poços, Jardim Paraíba, Vila Americana, Santo Agostinho, Volta Grande e Água Limpa; o CRAS do Aero Clube; e a Praça José L. de Castro, no Jardim Amália. E a prefeitura ainda deve incluir na programação um drive-thru na Ilha São João.

No dia 18 de setembro, as unidades de saúde Retiro I e III, Vila Mury, Açude I e II, Vila Brasília, Belo Horizonte, Mariana Torres, Belmonte, Padre Josimo; e o Retiro II, a Escola Municipal Amaral Peixoto, receberão os animais.

No encerramento da campanha, dia 25 de setembro, os animais devem ser levados às unidades do São Geraldo, Belvedere, Rústico, Monte Castelo, Siderópolis, Vila Rica/Tiradentes, Roma I e II; e ainda à Praça Nei do Vale, no São João. Secom/PMVR – Fotos de divulgação