Volta Redonda promove I Webinário Municipal da Educação Infantil

Evento online terá participação de profissionais da rede e convidados

A Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda realizará no próximo dia 27, às 8h e às 14h, o I Webinário Municipal da Educação Infantil, com a participação da Profª e Drª Emília Cipriano, que promoverá reflexões sobre o tema “Ressignificar as Práticas da Educação Infantil no Contexto Atual”. O público-alvo é formado por profissionais que atuam na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino e demais convidados, que participarão do evento de forma online, pela plataforma YouTube.

De acordo com a SME, o webinário tem como objetivo, proporcionar uma reflexão sobre as práticas pedagógicas que deverão ser adotadas nesta etapa de ensino, respeitando-se as condições excepcionais do momento de pandemia, tendo em vista o retorno às aulas.

A secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tetê, explicou que a escolha da temática teve como base o cenário atual vivenciado pela educação, diante dos muitos desafios impostos à comunidade escolar e a preparação para o retorno das atividades presenciais na visão do educador infantil.

“Na Educação Infantil, o acolhimento acontece na relação estabelecida entre a escola, e as crianças com suas famílias. Essa relação deve ser fortalecida para que um trabalho bem elaborado e consistente possa ser oferecido no retorno das atividades pedagógicas presenciais. O processo de humanização é essencial para garantir que o atendimento às crianças seja realizado da melhor maneira possível”, afirmou Tetê.