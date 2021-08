Ampliação promoverá reestruturação na rede de saúde de Volta Redonda, visando otimizar recursos e aumentar eficiência do serviço

A Prefeitura de Volta Redonda está abrindo seis novos leitos pediátricos no Hospital Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro), totalizando 21 destinados a crianças de 0 a 13 anos. Com esta ampliação, prevista para ser inaugurada no próximo dia 1° de setembro, a rede de saúde da cidade passará por uma readequação. Todos os atendimentos médicos pediátricos hospitalares serão concentrados na unidade, onde também ficará o Hospital da Criança de Volta Redonda – ainda em construção. O objetivo da mudança é otimizar recursos físicos, de pessoal e financeiros, aumentando a eficiência dos atendimentos.

Segundo o diretor geral do Hospital São João Batista (HSJB) e vice-prefeito, Sebastião Faria, a readequação será realizada após um estudo identificar que a unidade médica do Retiro possui um perfil mais adequado para receber a demanda pediátrica.

“Vimos que o Hospital São João Batista tem uma média de atendimento baixa para o tamanho do hospital. Com esta readequação, vamos aumentar a eficiência e a produtividade do São João Batista, podendo atender melhor pacientes que necessitam de atendimento clínico, de cirurgias eletivas; sem deixar de atender os casos de emergência. Também continuaremos com a UTI neonatal, já que contamos com uma maternidade, e com o atendimento a crianças acidentadas”, explicou Faria; destacando que o HSJB é referência no atendimento a traumas na região, recebendo pacientes inclusive da Baixada Fluminense.

Hospital da Criança

A diretora geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, lembrou que as obras para construção do Hospital da Criança de Volta Redonda, que será polo de referência no atendimento pediátrico, serão retomadas após ficarem paralisadas pelos últimos quatro anos.

“Estamos reestruturando o Pronto-Socorro e a Enfermaria para podermos receber a demanda pediátrica do Hospital São João Batista. Esta é a primeira fase do projeto que culminará com o Hospital da Criança. O Hospital do Retiro hoje já é referência no atendimento pediátrico no âmbito regional e a partir de setembro concentraremos a demanda também do município”, afirmou. Fotos: Imagens da obra para ampliação de leitos no Hospital do Retiro