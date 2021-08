Polícia Militar apreende adolescente com drogas em Itatiaia

Policiais militares receberam informações na quarta-feira, por volta das 16 horas, sobre um suspeito que estaria praticando o tráfico de drogas na Rua Wanderbilt Duarte de Barros, no bairro Jardim Itatiaia, em Itatiaia. A informação era de que o suspeito era moreno magro, vestindo bermuda e camisa preta. Os agentes foram até o local e conseguiram localizar o suspeito. Durante abordagem os agentes foram recebidos por um adolescente, de 17 anos, que permitiu a entrada na residência.

Os agentes encontrou uma bolsa no quarto do menor com oito pinos de cocaína, dois invólucros de maconha, um aparelho celular e R$406. As drogas foram apreendidas e levadas junto com o menor para a Delegacia de Polícia. O menor foi enquadrado no fato análogo ao tráfico de drogas.