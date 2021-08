Conversa sobre alterações no sistema financeiro aconteceu durante audiência pública, na Câmara Federal, a pedido do parlamentar

O anúncio feito pelo Banco Central na última sexta-feira (27/08) de que as transações financeiras realizadas em canais digitais como o PIX e TED (Transferência Eletrônica Disponível), das 20h às 6h, terão limite máximo de R$1 mil foi motivo de comemoração para o deputado federal Delegado Antonio Furtado. A mudança reforça a solicitação feita pelo parlamentar durante a audiência pública realizada, no dia 18, na Câmara Federal, e que reuniu representantes de instituições financeiras e forças de segurança.

– Desde que percebemos o aumento nos casos de roubos, golpes e sequestros relâmpagos devido às facilidades nas transações com o PIX, ficamos em alerta e buscando alternativas de trazer mais segurança para a população. Saber que a nossa audiência pública provocou resultados positivos é motivo de comemoração. O PIX é um sistema que foi muito bem aceito e não podíamos deixar os marginais aderirem ao sistema para praticar crimes. Com o estabelecimento de limites de transferências em horários determinados, como sugerimos, impomos uma enorme derrota aos bandidos. Esse é o objetivo: proteger a sociedade – destacou o deputado federal delegado Antonio Furtado.

Outra medida adotada pelo BC será a de ter prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas para a efetivação de pedido para aumento de limites de transações com PIX, TED, DOC (Documento de Ordem de Crédito), transferências intrabancárias, boleto e cartão de débito.

– Não queremos dificultar e nem impedir que as pessoas utilizem os sistemas digitais de transferência. Aprovamos esse sistema que é rápido e prático, com 10 segundos é possível fazer uma transferência. O nosso objetivo é trazer sempre mais segurança e dificultar os estelionatos, sequestros relâmpagos e extorsões, que aumentaram significativamente depois do PIX – afirmou o deputado.

