O corpo de Mário da Silva Rosário, de 41 anos, foi encontrado no fim da manhã deste domingo, na Estrada São João Marcos, em Passa Três, distrito de Rio Claro. A Polícia Militar esteve no local e constatou que o corpo já se encontrava em adiantado estado de decomposição. Perto do cadáver, os agentes encontraram o celular e a identidade de Márcio.

O corpo passou por perícia e foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Rio Claro.