Walmir Vitor (PT) propôs a audiência para debater o futuro educacional na maior cidade do Sul do Rio

A audiência pública proposta pelo vereador Walmir Vitor (PT), debateu o futuro da educação de jovens em Volta Redonda. O encontro reuniu educadores, pais, alunos e sindicatos, na noite de quinta-feira (26), na Câmara de Vereadores da cidade. A proposta foi feita depois que a prefeitura anunciou que pretende encerrar 18 turmas do Ensino Médio na cidade.

O parlamentar não concorda com o argumento da prefeitura de que “o Ensino Médio é responsabilidade do Estado”. A audiência foi aberta ao público, respeitando o limite de distanciamento e uso obrigatório de máscara e álcool em gel a todos. A lotação máxima para garantir o distanciamento também foi respeitada.

Ne mesa, esteve presente o professor João Marques e João Dalboni, Sinpro-VR; a professora Juliana do Sepe (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro); a secretária de Educação de Volta Redonda, Terezinha Gonçalves; o historiador e professor Oscar José Mendonça; o presidente da Juventude do PV (Partido Verde), Rodrigo Silva Beltrão e o professor Carlos Henrique Magalhães.

– Foi muito importante a participação de todos. O futuro educacional da nossa cidade está em jogo e todos precisam contribuir para que essas turmas não sejam extintas. Essa luta é pela Educação e para não apenas os alunos, mas também todos os profissionais que fazem que ajudam a educar nossos jovens – convocou Walmir.

A audiência durou pouco mais de 3h e todos puderam expor os prós e contra o encerramento das turmas. “Tenho certeza de que todos que participaram puderam conhecer o problema e apresentar soluções para que a prefeitura repense e cheguem todos a um acordo. O que pais, alunos e profissionais mais querem é a continuação do Ensino Médio nas escolas da FEVRE. E outras conversas como essa precisam acontecer para que encontremos uma saída boa para todos os lados”, finalizou Walmir.