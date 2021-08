Corpo encontrado no mar é de mulher que estava desaparecida

O corpo encontrado no mar de Angra dos Reis, na manhã de domingo, é de mulher que saiu para um passeio de barco com o seu marido, Leonardo Machado, no último dia 22 deste mês.

O corpo foi encontrado na Restinga da Marambaia, em Barra de Guaratiba. Segundo o delegado, a polícia vai aguardar a confirmação da identidade do corpo pelo médico-legista para definir os rumos da investigação.

O cadáver foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em Barra de Guaratiba e somente foi retirado nesta segunda, porque o mar estava agitado no fim de semana. Um rabecão dos bombeiros levou o corpo até o IML do Rio.

No domingo, o filho de Cristiane, Guilherme Brito, esteve na Restinga da Marambaia para fazer buscas. Ele chegou a pegar uma embarcação e navegar pela restinga, porém, devido ao mau tempo, teve que retornar.

Ainda segundo os bombeiros, buscas pelo entorno da Ilha Grande, em Angra dos Reis, onde o casal foi visto pela última vez, também foram retomadas nesta segunda.