Drogas são apreendidas no bairro Santa Cruz

Agentes do Serviço Reservado e do GAT, do 28º BPM apreenderam na tarde de domingo, depois de uma denúncia anônima, 675 pinos de cocaína, no condomínio residencial Ingá I, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Foram apreendidos também três mil pinos vazios, 245 trouxinhas de maconha, 23 frascos com um líquido semelhante a cheirinho da loló, dois grampeadores, etiquetas e anotações do tráfico.

Os suspeitos conseguiram fugir quando perceberam a aproximação da viatura policial. Foram feitas buscas pelo local, mas ninguém foi preso. Foto: Polícia Militar