Mãe e filha morrem em incêndio no bairro Belo Horizonte

Duas pessoas morreram durante um incêndio em uma residência no início da tarde desta segunda-feira (30) na Rua 5-B, no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda. As vítimas são uma mulher e uma criança (mãe e filha).

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram até o local para controlar as chamas e realizar os primeiros socorros. A identidade das vítimas ainda não havia sido revelada no momento desta publicação. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A Polícia Militar também está no local. Notícia em atualização.