Repartição vem aumentando o cadastro de firmas parceiras e colaborando para inserir mais pessoas no mercado de trabalho

O trabalho realizado pela Subprefeitura do Retiro, em Volta Redonda, tem gerado resultados positivos e ganhado destaque pelas empresas que utilizam os serviços disponibilizados pela administração municipal no local. De acordo com dados da subprefeitura, na primeira quinzena deste mês foram realizados 11 processos seletivos no auditório da repartição, com o encaminhamento de 150 pessoas.

“O cadastro de empresas da região atendida pelo Sine aqui de Volta Redonda também tem aumentado, e assim estamos inserindo mais pessoas no mercado de trabalho”, explicou o coordenador da subprefeitura, Jorge Ricardo Silva, o Jorginho.

Representante do setor de Recursos Humanos (RH) da empresa O Amigão, Danielle Cornejo agradeceu por todo o trabalho realizado e atenção fornecida pela equipe da subprefeitura, e pelo apoio na seleção e disposição do espaço cedido para as entrevistas.

“Já trabalho com o apoio do Sine há alguns anos, porém há muito tempo não tinha um resultado tão expressivo na seleção dos candidatos disponibilizados pelo próprio Sine. Conseguiram encaminhar candidatos no perfil solicitado pela empresa e ganhamos velocidade no processo seletivo, além de eficácia nos resultados”, afirmou Danielle.

O espaço citado por ela é o auditório da subprefeitura, que tem capacidade para 45 pessoas e é muito utilizado pelas empresas para a realização de processos seletivos. Durante o mês de julho deste ano, foram 21 processos seletivos e 260 entrevistas de emprego.

Usuários também destacam atendimento

Além da parceria com as empresas da região, a Subprefeitura do Retiro também tem investido na melhoria do atendimento à população que procura o local pelos serviços oferecidos. Em julho, foram registrados 6.570 atendimentos, registrando um total de 48% de crescimento em comparação aos dois primeiros meses desse ano, cuja média foi de 4.430.

O supervisor de Manutenção Mecânica, Marcelo de Lana Peixoto, morador do Belmonte, agradeceu o atendimento recebido. “Procurei a subprefeitura para tratar do parcelamento do meu IPTU em atraso e a pessoa me atendeu muito bem, foi muito gentil, fez meu parcelamento e tudo foi resolvido, a equipe está de parabéns”, contou.

Mesma opinião tem a profissional de serviços gerais, Rosineia Alves Ribeiro da Silva, que mora em Volta Redonda e trabalha no Rio. “Fui lá para resolver questões do IPTU e a funcionária foi muito prestativa, educada, me atendeu muito bem. Comecei a resolver algumas questões por telefone, outras por lá na subprefeitura mesmo”, destacou.

João Batista, que trabalha como gerente de vendas, mora no Retiro e afirma que o atendimento foi o melhor possível nas duas vezes que precisou ir à subprefeitura para tratar também de parcelamento do IPTU. “A menina que me atendeu foi atenciosa e competente, todo mês tirou os boletos pra mim, só tenho a agradecer”, disse.

O foco do atendimento tem sido auxiliar as pessoas que não são familiarizadas com o acesso digital, como a internet, para a retirada de Carteira de Trabalho Digital, agendamento ao Seguro Desemprego, acesso ao aplicativo SineFácil, Detran-RJ e a serviços digitais de vários outros órgãos públicos.

Entre os outros serviços oferecidos no local, estão à regularização de taxas e impostos, demandas do Saae-VR; taxa de incêndio; agendamento de caçambas; cadastros habitacionais e para vacinação, etc.

A Subprefeitura do Retiro fica na Avenida Antônio de Almeida, 46, no bairro Retiro e o horário de atendimento é das 8h às 17h.

Fotos: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.