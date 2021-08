Jogo de futebol acaba em pancadaria no bairro Siderlândia

Uma partida entre o Siderlândia e o Santa Cruz, do futebol amador de Volta Redonda acabou em pancadaria na tarde de domingo. A confusão iniciou dentro de campo e se estendeu também do lado de fora do campo. No local, conforme imagens compartilhadas em redes sociais, vê-se dezenas de pessoas, nenhuma usando máscara.

Segundo informações do local, um homem teria sofrido ferimentos na cabeça, por um objeto. Ele teria sido levado para o Hospital São João Batista, mas a unidade hospitalar informou que nenhuma pessoa deu entrada em razão da briga no bairro Siderlândia.

O Hospital do Retiro, não respondeu a indagação sobre o atendimento a um ferido, proveniente da briga no campo de futebol. Outra informação dava conta que uma viatura da Guarda Municipal esteve no local, mas a prefeitura informou que não houve registro sobre o caso.

BARRA MANSA

Em Barra Mansa, um jogo de futebol do Sub-15, terminou também em pancadaria. O jogo foi realizado no campo do Vila Nova. Vários jogadores partiram para cima do árbitro da partida que foi agredido.