Jovem sofre tentativa de homicídio, no bairro Boa Vista I

Um jovem, de 21 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite do domingo, na Rua Vereador José Abel, no bairro Boa Vista I, em Barra Mansa. A vítima, com passagens pela polícia por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, foi levada com ferimentos para a Santa Casa de Misericórdia. Na unidade hospitalar contou aos agentes que o autor dos tiros o prosseguiu pela rua até desferir os tiros, no quintal de sua casa.

A vítima relatou aos policiais o apelido do autor dos disparos. Ele foi atingido na perna, no pé e no braço. A vítima, segundo os agentes, não corre risco de vida.