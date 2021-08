Prefeitura de VR prevê melhorias para a região da Vila Brasília

Núcleo Fazendinha pode ganhar Centro de Convivência e nova rede de esgoto; muro de contenção já foi entregue na Viela Carteiro Isaías, no Retiro

A Prefeitura de Volta Redonda prevê melhorias para os bairros da região da Vila Brasília. O local já recebeu serviços executados pelo Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e agora a Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) e o Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) estudam a possibilidade de implantação de um Centro de Convivência e a nova rede de coleta de esgoto no núcleo Fazendinha.

As intervenções foram solicitadas à prefeitura pela comunidade por intermédio do vereador Cacau da Padaria (PMB), que é morador da Vila Brasília há 50 anos. “Moro e tenho comércio há décadas neste bairro e conheço as necessidades. Além disso, estou sempre em contato com os moradores”, disse, já agradecendo a parceria do prefeito Antônio Francisco Neto que sempre procura atender os anseios da população e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Há cerca de dez dias, o Furban entregou o muro de contenção solo-cimento na Viela Carteiro Isaías, no Retiro, um dos pedidos do vereador Cacau. A construção de três metros de altura, dois de base e 15 metros de comprimento, trouxe segurança aos moradores. Na mesma região, na Viela Atílio Braga, na Vila Brasília, o Furban realizou reparo na escada e passeio, além de regularização do talude, para dar sustentação e estabilidade ao solo. A obra foi concluída há cerca de dois meses.

A moradora da casa acima do novo muro de contenção, Fátima Distádio, que está no local desde 1999, disse que agora se sente novamente segura. “O terreno aqui é muito inclinado e quando o muro antigo cedeu temia por mim e pelos vizinhos que moram abaixo da minha casa. Agora estamos preparados para o período de chuvas”, disse.

Implantação de Centro de Convivência e rede de esgoto estão em estudo

A prefeitura estuda a implantação de melhorias no Núcleo Fazendinha, que faz parte da região da Vila Brasília. O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, esteve no local, a pedido do vereador Cacau, para ver a possibilidade de implantar um Centro de Convivência ao lado do campo de futebol do bairro.

“Fizemos um projeto preliminar e as atividades estariam ligadas ao CRAS (Centro de Referência à Assistência Social) do Mariana Torres”, informou Munir, lembrando que as obras no CRAS Coqueiros, outro pedido do vereador, já começaram.

O Saae também tem projeto para o Fazendinha. Está em estudo a implantação de rede de coleta de esgoto, com quase 1,5 mil metros, na Rua Antônio Francisco Neto, que vai até a Rua Narciso. No Vale Verde, na Rua PG até a Rua da Figueira, também deve ser construída nova rede de esgoto. A que existe hoje era uma rede de água pluvial, que passa por baixo das casas que foram construídas sobre a rede, que recebe esgoto por ligações irregulares. Esta, que está obstruída, será desativada.

Os moradores Valéria Adriana de Lima, que mora no Fazendinha desde 2011, e o casal Dulce Correia e Sérgio dos Santos, que estão na comunidade desde 2002, contam que hoje utilizam fossa sanitária. “Estou muito feliz em ver que a prefeitura está empenhada em fazer a rede de esgoto aqui. Tomara que o projeto saia do papel”, disse Valéria. Secom/PMVR – Fotos Geraldo Gonçalves