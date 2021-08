Municípios da região vão estudar a aprovação de um conselho regional para fortalecer a política antidrogas com o Estado

Representantes de Volta Redonda e de outros municípios da região sul fluminense participaram na manhã desta segunda-feira, 30, de um encontro com o subsecretário estadual de Prevenção à Dependência Química, Marcos Moura. A pasta é ligada à Secretaria Estadual de Assistência Social e a reunião aconteceu no auditório da prefeitura. Estiveram no local o secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, a Coordenadora Municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão e representantes dos municípios de Barra Mansa, Rio Claro, Valença, Itatiaia e Paulo de Frontin. Integrantes de conselhos e outras entidades ligadas a mesma causa também participaram dos debates.

Uma das principais reivindicações das cidades do sul fluminense é conseguir mais apoio institucional do estado para fortalecer a prevenção e tratar os dependentes químicos, principalmente quando se tratam de pessoas que chegam pela rede pública de saúde. Em muitos casos, é necessário ou recomendado que os pacientes sejam tratados em clínicas terapêuticas com equipes multidisciplinares com psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e médicos. Com isso, o tratamento pode ficar muito oneroso e é necessário ampliar as parcerias para ofertar esse tipo de serviço no âmbito municipal.

Neuza Jordão afirmou que é preciso pensar em prevenção e no que pode ser feito para vencer o grande desafio de criar uma ampla rede contra as drogas. Segundo Marcos Moura, o encontro serviu para buscar uma melhor aproximação dos municípios com o governo estadual na construção dessa política de prevenção às drogas, ainda em construção no governo do Estado. Ele ressaltou que está há apenas 60 dias no cargo e precisa se inteirar das particularidades de cada região e municípios para atuar com maior intensidade.

“Este encontro foi super importante para trazer os municípios mais perto do governo estadual e alinhar uma política de prevenção sobre drogas e dependência química. Será importante ter aqui um conselho regional dos municípios para que tenhamos um canal permanente aberto para discutir essa política e assegurar recursos. Estamos à disposição para ajudar e receber as propostas de todas as cidades do sul fluminense para que possamos avançar e trabalhar juntos nessas políticas públicas”, enfatizou Moura.

Uma nova reunião entre os municípios para definir as propostas de trabalho conjunto com o estado está agendada para o dia 16 de setembro, no auditório da SMAC. Desse encontro, o subsecretário sugeriu que seja tirado um representante do sul fluminense para comparecer no Rio de Janeiro e participar de uma mesa de trabalho. A previsão é que esta reunião no Rio aconteça até 23 de setembro.

Durante o encontro em Volta Redonda, Munir Francisco lembrou a situação de caos econômico no município e de “terra arrasada” na assistência social que a administração do prefeito Antonio Francisco Neto herdou.

“Quando saímos em 2016, deixamos 35 CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) nos bairros funcionando, quatro Centros de Convivência, Abrigo. Neste retorno, todos os CRAS estavam fechados, os Centros de Convivência sem funcionar. O abrigo municipal Seu Nadim que atendia mais de 20 pessoas, tinham somente quatro pessoas assistidas. Já conseguimos reinaugurar 24 CRAS dos que estavam fechados, centros de convivência, revitalizamos o abrigo Seu Nadim. Precisamos muito dessa parceria com o estado, porque sozinhos não vamos conseguir. É preciso que tenhamos unidades terapêuticas com equipe multidisciplinar completa para recuperar as pessoas que necessitam de tratamento”, afirmou Munir.