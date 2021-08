A Polícia Civil de Volta Redonda está apurando o incêndio que resultou na morte de Cláudia Silva Fernandes, de 35 anos, e de sua filha, de apenas 2 anos, no início da tarde desta segunda-feira (30), no bairro Belo Horizonte. O delegado Edézio Ramos confirmou que a perícia encontrou no interior da casa, localizada na Rua 5-B, um bilhete que teria sido escrito pela mulher falando da intenção de tirar a própria vida, por não se conformar com a separação do marido.

“Ela estava separada do marido havia dois meses. Ela deixou um bilhete. Ao que parece a letra é dela, mas vamos fazer análises [para comprovar]. Estamos apurando e então ainda é prematuro para dizer se foi suicídio, mas estamos trabalhando com esta linha de apuração, por tudo o que o caso aparenta”, disse o delegado.

Os corpos de mãe e filha foram encontrados carbonizados num quarto. Ramos disse que somente o laudo pericial poderá indicar se elas estavam inconscientes. “Não tinha como saber isso, neste primeiro momento, ainda não é possível informar”, acrescentou o delegado. Matéria/Felipe Cury