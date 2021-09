Pinheiral informa os dados de hoje (31/08). Na cidade são 3219 casos confirmados (3120 curas, 64 óbitos, 33 em isolamento domiciliar, 02 internados fora do município). Até agora, 6431 foram descartados.

Informamos ainda que agora o município realiza testes de antígenos no próprio Centro de Triagem, com entrega dos resultados no ato, o que significa que a divulgação de casos em análises não será mais necessária.