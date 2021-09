Barra Mansa recebe 4.080 doses de AstraZeneca

Na manhã desta segunda-feira, 30, a prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19, enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde, por via terrestre. Foram recebidas 4.080 doses de AstraZeneca, que serão reservadas para a segunda dose.

Segundo o secretário de Saúde, Sergio Gomes, as pessoas que estão com a dose complementar agendadas podem ficar tranquilas que a imunização está garantida. “Ao contrário de outras cidades, que gastam todo o estoque da segunda dose, Barra Mansa vem trabalhando de forma organizada para garantir ao munícipe o esquema vacinal completo. Essa nova remessa que chegou contemplará as pessoas que estão agendadas com a AstraZeneca nos próximos dias”, revelou.

Já nesta terça-feira, 31, a vacinação terá sequência na cidade com a aplicação da primeira dose em adolescentes com idades entre 12 e 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente. Também serão imunizadas gestantes, puérperas e lactantes com filhos até 12 meses, além da repescagem da primeira dose em maiores de 25 anos. Todos estes se vacinarão no Teatro do Parque da Cidade. Haverá também a vacinação em sistema-drive-thru de pessoas com a segunda dose agendada.

A vacinação será dividida em três horários. Nascidos de janeiro a abril vacinam de 08h às 12h; nascidos de maio a agosto, de 12h às 16h; e nascidos de setembro a dezembro, vacinam de 15h às 18h.

As comorbidades que serão vacinadas são: diabetes; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente (HAR), hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; doenças cardiovasculares como insuficiência cardíaca (IC), cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e periocardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatia congênita no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doenças neurológicas crônicas; doença renal crônica; imunocomprometidos; hemoglobinopatias graves; obesidade mórbida; síndrome de down e cirróse hepática.

O adolescente deverá estar acompanhado de um responsável. É indispensável à apresentação de RG, CPF, comprovante de residência nominal (adultos) ou em nome dos pais (adolescente), ou declaração de posto de saúde e cartão de vacina. Pessoas com comorbidades ou deficiência permanente precisarão apresentar laudo médico.