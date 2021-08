O evento contará com diversas atrações para agradar o público infantil

Crianças de todas as idades têm encontro marcado aos sábados e domingos no mês de setembro no Sider Shopping, das 15 às 19 horas, na Praça de Alimentação, no 3º piso. O Clubinho Sider Primavera é gratuito e contará com diversas atrações entre elas, escultura de balão, oficina de massinha caseira, oficina de dobraduras de flores e oficina de decoração de cupcake.

Segundo Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping, a ideia é promover um dia de lazer para todas as crianças de diferentes idades. “Os papais e mamães que vem no shopping aos finais de semana buscam atividades para os pequenos. O Clubinho Sider tem como objetivo proporcionar diversão e socialização para as crianças de todas as idades através de brincadeiras, animação e oficinas”, explicou a coordenadora de marketing do empreendimento, que informa também que o Sider Shopping está comprometido com a segurança de seus clientes, mantendo medidas como higienização constante dos locais e disponibilizando diversos pontos de álcool em gel para seus clientes.

O Sider é o primeiro shopping do sul do Estado do Rio de Janeiro e está localizado, estrategicamente, no principal eixo de tráfego de Volta Redonda e ao lado de um dos principais corredores comerciais da região.

Serviço:

Clubinho do Sider Shopping apresenta: a primavera

Data: todos os sábados e domingos do mês de setembro

Horário: 15h às 19 horas

Local: 3º piso – Praça de Alimentação do Sider Shopping

Atrações:

Dia 04/09 – Escultura de balão e pintura corporal

Dia 05/09 – Oficina de massinha caseira

Dia 11/09 – Cabeleireiro maluco

Dia 12/09 – Oficina de fantoches

Dia 18/09 – Sala de jogos lúdicos e educativos

Dia 19/09 – Oficina de dobraduras de flores

Dia 25/09 – Confecção de máscaras

Dia 26/09 – Oficina de decoração de cupcake

Entrada: Gratuita

Vagas: Limitadas

Mais informações: sidershopping.com.br