Japeri inicia a entrega dos kits merenda para alunos da rede municipal

Cerca de 14 mil estudantes das 30 escolas e quatro creches municipais receberão os alimentos até a próxima semana

Com as escolas municipais fechadas em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Japeri está revertendo os alimentos que fazem parte da merenda escolar em kits complementares de alimentação para todos os alunos da rede municipal de ensino. Nesta terça-feira (31), a Secretaria Municipal de Educação iniciou a primeira etapa do calendário de entregas. No total, a iniciativa vai contemplar 14 mil estudantes das 34 unidades escolares da cidade.

Nesta fase, a distribuição dos alimentos começou pelas escolas municipais Pastor Idalécio, Amaralina, Teófilo Cunha, Dom Adriano, Prof. Carlos Alberto, Santa Inês e Pedra Lisa, Creche Janderson e APAE. Já o calendário referente à entrega dos meses de maio e junho será divulgado, em breve, pela prefeitura.

Pai do pequeno Pedro Miguel Mota (5), o encarregado de obra Alessandro da Silva (31) se diz feliz com a continuação da iniciativa. “A equipe da Escola Municipal Amaralina é muito boa. Recebemos esse kit com alívio pois sei que vai nos ajudar bastante em casa”, disse o morador do bairro Beira Rio.

A medida, que visa amenizar os impactos causados pela pandemia de Covid-19 no cotidiano das famílias japerienses, inclui a alimentação referente à merenda consumida por cada estudante em período letivo regular.

“Apesar de toda burocracia imposta pelos processos administrativos, estamos alegres em realizar a entrega dos kits complementares de alimentação aos alunos da rede municipal. Montamos uma força tarefa para garantir que essa entrega seja feita de forma segura. É pelos mais de 14 mil estudantes que dedicamos nossos esforços e que realizamos ações grandiosas como essa, com responsabilidade e compromisso”, afirmou a secretária de Educação, professora Caroline Ontiveros.

Para garantir a segurança de todos, os diretores das unidades orientaram os pais quanto às medidas de proteção para reduzir os riscos de contágio pelo novo coronavírus. Por sua vez, os responsáveis dos alunos passaram por um rigoroso controle de higiene e prevenção, como uso obrigatório das máscaras dentro e fora dos pontos de entrega e higienização das mãos com álcool em gel antes da retirada dos kits.

As aulas continuam à distância. Os alunos matriculados na rede municipal de ensino têm acesso às atividades escolares através do site www.eadsemedjaperi.com.br, portal que é abastecido regularmente pelos educadores. Aqueles que não têm acesso à internet ou impressora podem retirar o material impresso diretamente na unidade de ensino onde estão matriculados.

O que contém cada kit?

O kit é composto por 2kg de arroz, 1kg de feijão, 1kg de macarrão, 1 garrafa de óleo, 1kg de açúcar, 1kg de sal, 800g de leite em pó, 1 extrato de tomate, 400g de achocolatado, 1 pacote de biscoito e 2 latas de sardinha. Vale ressaltar que o complemento alimentar é entregue por aluno, ou seja, se uma família tiver dois filhos matriculados na rede municipal de ensino, receberá dois kits.

Confira as escolas que entregarão o kit na quarta (1)



● E. M. Manoel Júlio

● E. M. Tânia Mara

● E. M. Santo Antônio

● E. M. Duque De Caxias

● E.M. Rio D’Ouro