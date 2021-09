Atividade teve caráter educativo, com objetivo de garantir práticas seguras. Ação faz parte da Semana de Prevenção a Acidentes (Sepac)

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Volta Redonda realizou nesta terça-feira (31) uma operação educativa e de vistoria de veículos que fazem o transporte de cargas perigosas na cidade. A atividade aconteceu na Avenida Sete de Setembro, próximo à sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no bairro Niterói, e contou com a participação de técnicos do Inea (Instituto Estadual do Meio Ambiente) e da Guarda Municipal. Ao todo, 78 veículos que trafegam no perímetro urbano foram abordados, sendo 25 deles flagrados com alguma irregularidade.

A vistoria começou pela manhã e terminou no início da tarde. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira, a atividade foi mais educativa, com objetivo de garantir práticas seguras. As próximas ações deverão ter cunho mais repressivo, com as inconformidades sendo punidas com multas e, se for o caso, até apreensão da carga/veículo.

“Encontramos algumas irregularidades, mas nada muito grave. Houve a orientação no local, com a correção da situação de forma imediata. Estivemos atentos sobre as condições dos veículos; a documentação necessária para o transporte deste tipo de produto, como é a ficha emergencial, por exemplo. Buscamos saber se o condutor tinha conhecimento do que transportava; se a carga estava identificada e bem acondicionada – amarrada corretamente, sem risco de derramamento; se havia os dispositivos de segurança (luvas, óculos e etc)”, disse Rubens, completando: “Carga perigosa pode ser uma carga viva (animais), tubos PVC, carvão, não somente os produtos inflamáveis ou produtos químicos”.

A ação faz parte da Semana de Prevenção a Acidentes (Sepac), que teve início na segunda-feira (30) e vai até a próxima sexta-feira (3). Nos próximos dias haverá um ciclo de palestras ofertadas nos Cras (Centro de Referência e Assistência Social) do Vale Verde (1/9), Vila Brasília (2/9) e Belo Horizonte (3/9). Fotos: Divulgação/Secom PMVR