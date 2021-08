Queda de barreira interdita parcialmente a Dutra, na Serra das Araras

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento por volta das 15 horas, desta terça-feira, quando depararam com uma queda de barreira no km 224, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

O trânsito estava fluindo pela faixa da esquerda. O local foi sinalizado e a concessionária que administra a rodovia, NovaDutra, foi acionada para o local para efetuar a limpeza e desobstruir a rodovia. Segundos os agentes da PRF a chuva é persistente desde o início da manhã no trecho da Serra das Araras.