AD Shopping e o Sider Shopping participam da Semana Brasil 2021

Terceira edição do evento foca no consumo com segurança na retomada do varejo pós-pandemia

Em mais uma iniciativa para apoiar lojistas neste momento de retomada das atividades do varejo, o Sider Shopping, pertencente ao portfólio da AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, participa da Semana Brasil 2021. A ação idealizada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), será realizada de 3 a 13 de setembro, com o apoio da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), e tem como objetivo estimular o consumo com segurança e direcionar o fluxo aos lojistas, por meio da ativação de descontos especiais para o consumidor em diversos produtos.

“Apoiamos essa iniciativa, que tem como objetivo não só oferecer descontos, mas também proporcionar ao consumidor condições especiais, que permitam realizar compras com conforto e segurança”, comenta Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping.

Nas últimas edições, o Sider Shopping teve um aumento médio de 20% no fluxo de visitantes e de 8,5% nas vendas. A fim de ressaltar o otimismo, a colaboração e as oportunidades de negócios, os clientes vão encontrar descontos de até 70%, com base nas diretrizes firmadas pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) para a campanha. As condições especiais oferecidas pelos lojistas do empreendimento estão disponíveis nas Redes Sociais do Shopping.

Coordenada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal (SECOM), a Semana Brasil tem o apoio de diversas entidades e unirá todos os setores econômicos e concorrentes, levando vantagens reais aos consumidores para estimular o consumo. Todo o varejo se uniu para realizar o evento deste ano, amplificando o seu alcance e dando condições para que pequenas e médias empresas também possam se engajar e tirar proveito desta retomada.

SERVIÇO:

Semana Brasil 2021

Quando: de 3 a 13 de setembro de 2021

Onde: Sider Shopping

O Sider Shopping é o primeiro shopping do sul do Estado do Rio de Janeiro e está localizado, estrategicamente, no principal eixo de tráfego de Volta Redonda e ao lado de um dos principais corredores comerciais da região.

Sobre o IDV

O IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo) representa 75 empresas varejistas de diferentes setores, como alimentos, eletrodomésticos, móveis, utilidades domésticas, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, material de construção, medicamentos, vestuário e calçados. Atuante em todo o território nacional, o IDV tem como principal objetivo contribuir para o crescimento sustentável da economia brasileira, além do desenvolvimento do varejo ético e formal.

Sobre o Grupo AD

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 40 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 30 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. Além do marketplace para shoppings, o Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial; seja em lojas, quiosques ou mídia no mall.