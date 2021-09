Um homem, ainda não identificado, foi morto na manhã desta quarta-feira, por volta das 8 horas, na Rua 4, no bairro Conforto, em Volta Redonda. O carro era conduzido por um motorista de aplicativo. Dois homens encapuzados chegaram e pediram para o motorista sair do carro e atiraram várias vezes contra o carona. A vítima foi atingida por vários tiros ainda dentro do carro. A Policia Militar já está no local aguardando a chegada da perícia.