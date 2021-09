Idosa é atropelada por um ônibus Tarifa Zero

Idosa é identificada

Darcilia da Silva Rodrigues, de 77 anos, foi atropelada por volta das 13h30min, por um ônibus elétrico do Tarifa Zero, no entroncamento da Rua Cincinato Braga, com a Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

A vítima ficou com as pernas debaixo dos pneus traseiro do ônibus. No local onde ocorreu o atropelamento possui uma faixa de pedestres. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada em estado grave para o Hospital São João Batista. A idosa teve amputamento traumático da perna esquerda e esmagamento da bacia. Ela foi entubada e encaminhada para o centro cirúrgico.

A motorista do ônibus elétrico Tarifa Zero, entrou em estado de choque e foi levada também para o Hospital São João Batista.

NOTA – ACIDENTE ENVOLVENDO O ÔNIBUS TARIFA ZERO

Sobre o acidente ocorrido nesta quarta-feira (1º) com o ônibus do Tarifa Zero na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, a Prefeitura de Volta Redonda informa que a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São João Batista (HSJB). O estado de saúde dela é gravíssimo. A motorista do veículo também foi levada para o HSJB em estado de choque.

Toda a assistência está sendo dada, tanto para a vítima quanto para a condutora. Aguardamos que a motorista se restabeleça e que a perícia seja feita para saber, com exatidão, todas as circunstâncias sobre o acidente. A vítima é uma mulher de 77 anos