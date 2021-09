Iluminação de LED já atendeu mais de 800 pontos em Volta Redonda

Equipes estiveram na Vila Santa Cecília e no Centro nesta quarta-feira

A troca de lâmpadas de vapor de sódio e metálica (amarelas) por modelos de LED nos centros comerciais de Volta Redonda avançou nesta quarta-feira, dia 1º. As equipes da empresa responsável pela substituição concluíram o serviço na Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, e iniciaram a troca na Avenida Nelson Gonçalves e na Rua Gustavo Lira, ambas no Centro. Já foram atendidos mais de 800 pontos da cidade com a melhoria.

“As vias estão mais iluminadas com as lâmpadas de LED, que são mais duráveis e econômicas. Na medida em que as lâmpadas de LED vão entrando, estamos levando as antigas para as áreas mais criticas da cidade”, explicou o prefeito Antonio Francisco Neto.

A troca por modelos de LED tem como objetivos, reduzir o consumo de energia, promover mais eficiência energética e proporcionar mais luminosidade e segurança nas vias públicas. A administração municipal calcula que haverá uma redução de gastos mensal no valor de R$ 780.238,94 aos cofres públicos.

Na Vila Santa Cecília, as equipes já efetuaram a troca das lâmpadas nas ruas 14, 21, 31, 33, 41 e 41C, além do chafariz e parte da Praça Brasil. No Centro, também já foram atendidas ruas transversais como 12, 23 e 25.

O trabalho também já foi realizado nas avenidas Antônio de Almeida e Sávio Gama, no bairro Retiro; e nas avenidas Paulo de Frontin, Lucas Evangelista e 7 de Setembro, no Aterrado. Essa primeira etapa que é realizada nos centros comerciais vai contemplar ainda a Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e a Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no trecho entre o bairro Niterói e a entrada do Belmonte.

Concluída a primeira etapa, que prevê a troca de mais de 2.117 lâmpadas, as equipes seguirão para os demais bairros, conforme programação do Deip-VR (Departamento de Elétrica e Iluminação Pública da Prefeitura de Volta Redonda).

Fotos: divulgação Secom/PMVR.