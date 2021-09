Morre idosa vítima de atropelamento no bairro Aterrado

A idosa Darcília da Silva Rodrigues, de 77 anos, que foi atropelada por um ônibus elétrico, Tarifa Zero, na tarde desta quarta-feira, morreu durante procedimentos no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A idosa foi atropelada numa faixa de pedestre na Avenida Paulo de Frontin, no entroncamento com a Rua Cincinato Braga, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

A vítima chegou a ser socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital. Ela foi intubada e encaminhada ao centro cirúrgico, mas faleceu às 19h50min. A idosa teve que amputar a perna esquerda e teve a bacia esmagada pelo veículo.

No atendimento da idosa, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Saúde), esteve também no atendimento. A motorista que conduzia o ônibus entrou em estado de choque e foi levada para o mesmo hospital. A prefeitura de Volta Redonda emitiu uma nota sobre o atropelamento e informou que estava prestando toda assistência à vítima e sua família.