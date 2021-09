Um motorista de uma carreta com placa de Cariacica (ES) morreu no final da madrugada desta quarta-feira, ao perder o controle do veículo e sair da pista no km 201, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no distrito de Andrade Pinto, em Vassouras.

O motorista, de 23 anos, seguia sentido São Paulo. A carreta estava carregada com placas solares. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já está no local aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil. A remoção do corpo será feita após a perícia.