SINE realiza processo seletivo para 60 candidatos

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda SMDETR, com a coordenação do SINE, realizou nesta quarta, 1º, mais um processo seletivo para ocupação de vagas captadas no tecnopolo no setor automotivo.

As provas foram realizadas nas dependências do Horto Municipal . Segundo a Diretora do SINE, Taís Rodrigues, 60 candidatos foram chamados para passar pelo processo seletivo e foram divididos em duas turmas de 30 pessoas; com a obrigatoriedade do uso de máscara e de álcool gel para todos, além dos lugares serem arrumados com a distância segura, seguindo todos os protocolos de segurança.

A Secretária de Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves, comentou que é notável o aquecimento do mercado de trabalho com uma ampliação de oferta de vagas, o que, segundo ela, significa o reflexo do bom andamento da vacinação e a redução dos riscos de contágio do coronavírus. “A Secretaria vem buscando parcerias com as empresas dos mais diversos seguimentos visando sempre aumentar a oferta de vagas para nossos trabalhadores” . frisou Viviane.

A Diretora Taís Rodrigues informou que há diversos benefícios para os aprovados que são chamados e integrados a equipe das empresas, entre eles: plano de saúde e odontológico; cartões alimentação e farmácia; transporte e alimentação na empresa; auxílio material escolar e fazem parte do Programa de Participação nos Resultados, PPR. “Os aprovados no último processo seletivo estão realizando todos os procedimentos para que possam começar a trabalhar no próximo dia 8. Para a secretaria isso é gratificante, o resultado de sucesso do trabalho que toda a equipe vem realizando” – comemorou e pediu que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados no SINE.

O Prefeito Alexandre Serfiotis parabenizou mais uma vez toda a equipe da Secretaria e agradeceu às empresas parceiras pela disponibilização de vagas. “É assim, unidos que vamos gradativamente vendo os postos de trabalho aumentarem e nossos munícipes ocupando essas vagas” – salientou e comentou que com o processo de imunização seguindo firme, a tendência é que haja um aquecimento no comércio e na indústria e assim todos ganham. “Juntos vamos superar os problemas e alcançar nossos objetivos de que haja a melhoria da qualidade de vida da nossa população” – concluiu o prefeito. Foto: Fabiano Sabino.