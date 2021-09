Aulas são gratuitas e acontecem na Arena Esportiva do bairro Voldac; inscrições estão abertas

A Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) inaugurou a Escolinha de Atletismo de Volta Redonda para crianças e adolescentes. As aulas são gratuitas e acontecem de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h, na Arena Esportiva do bairro Voldac. As inscrições estão abertas para crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos.

As inscrições são feitas na própria arena, onde as aulas acontecem. Os interessados podem procurar os professores nos horários das aulas: 14h, 15h e 16h. Os documentos exigidos são: identidades (da criança e responsável) e comprovante de residência.

“Em todas as escolinhas, temos privilegiado a formação humana e o desenvolvimento de uma maneira geral. O objetivo é usar a prática esportiva de modo a contribuir com o crescimento saudável, a formação de bons hábitos, além dos valores próprios do esporte. O Atletismo é uma modalidade fantástica, por ser a base de todos movimentos esportivos. No Atletismo, a criança irá experimentar as diversas formas de Corrida, do Salto, além dos Arremessos e Lançamentos. E por ser individual, trabalha a superação dos próprios limites”, destacou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Os treinos ocorrerão por idades. Às 14h, adolescentes de 14 a 17 anos de idade; às 15h, crianças de 10 a 13 anos; e às 16h, de 6 a 9 anos.