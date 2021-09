Volta Redonda: juiz mantém decisão que suspende mandato de vereador

Pedido de revogação foi feito pela Procuradoria da Câmara

O juiz da 4ª Vara Cível de Volta Redonda Roberto Henrique dos Reis negou, nesta terça-feira (31), o pedido da Câmara Municipal de reconsiderar a decisão de suspender, em caráter liminar, o mandato do vereador Hálison Vitorino (PP) e dar posse ao suplente Guilherme Sipe (PP). O pedido foi apresentado pela Procuradoria do Legislativo, argumentando que Vitorino não infringiu a Lei Orgânica Municipal ao se licenciar do cargo para assumir o cargo de diretor Administrativo do Hospital São João Batista.

A decisão do magistrado foi curta: “Mantenho a decisão impugnada. Não há o que reconsiderar, pois a decisão encontra-se fundamentada e para a insatisfação da parte com tal decisão existe recurso adequado.

Reis também acolheu a intervenção da prefeitura de Volta Redonda no processo na condição de “amicus curiae” (amigos da corte). Ele ainda deu prazo de cinco dias para que a Câmara apresente embargos de declaração (instrumento jurídico através do qual é solicitado ao juiz esclarecimentos sobre determinada parte de uma decisão).

ENTENDA O CASO – No início de maio deste ano, Hálison Vitorino, eleito no ano passado para o primeiro mandato de vereador, aceitou convite do prefeito Antônio Francisco Neto para assumir a direção Administrativa do Hospital São João Batista. Guilherme Sipe, o suplente, assumiu a cadeira no dia 11 daquele mês, mas ficou apenas duas semanas no cargo, já que a nomeação de Vitorino foi revista pelo governo municipal.

Ainda em maio, o suplente apresentou um requerimento à Câmara pedindo a abertura de processo de cassação do mandato do eleito, apontando infração à legislação municipal e ao próprio Regimento Interno da Câmara. No dia 15 de junho, por unanimidade dos 19 parlamentares presentes à sessão, a Câmara rejeitou o pedido de perda do mandato de Vitorino.

Diante do resultado, Sipe recorreu à Justiça. Inicialmente, o juiz negou a liminar, mas reconsiderou a decisão diante dos argumentos apresentados pelos advogados de Guilherme Sipe. Para o magistrado, para assumir cargo comissionado de diretor Administrativo na UHG (União Hospitalar Gratuita), mantenedora do hospital, Vitorino “deveria ter requerido exoneração e não licença e a CMVR [Câmara Municipal de Volta Redonda], no caso de não requerimento de exoneração, estava obrigada a abrir procedimento para perda do mandato eletivo deste réu, mas não o fez”.