Volta Redonda registra em média 28 acidentes com motos por mês

Mobilidade, agilidade e rapidez nem sempre fazem combinação perfeita, quando o cuidado e a prevenção não caminham juntos. No Brasil, segundo dados oficiais, no ano de 2020 houve crescimento no número de acidentes envolvendo motociclistas. Os dados apontam que oito a cada 10 pessoas morreram de trânsito no Brasil em 2020, maioria homens, 70 % jovens entre 18 a 34 anos. Informa o site. https://www.portaldotransito.com.br/

O MEP, diante do cenário, fazendo um olhar local, preocupado com a vida dessas pessoas, pesquisou e ouviu João Batista dos Reis, comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, que manifestou preocupação com os dados e fez alguns alertas, dando ênfase para o cumprimento das normas e cuidado com a vida.

– Sabemos da importância e da agilidade proporcionada pelas motocicletas, porém é essencial que condutor esteja com os equipamentos de segurança de forma adequada, esteja habilitado, principalmente respeitando as leis de trânsito. Zelar pela própria vida e a do outro que compartilha mesma via é um ato de humanidade e respeito – frisou o comandante da Guarda Municipal.

Os dados passados pelo comandante da Guarda Municipal são alarmantes. – De janeiro até agosto deste ano, foram 229 acidentes envolvendo motociclistas. As motos passaram a ser eficientes instrumentos de trabalho, porém faço um alerta. Coloquem-se no lugar do outro, manobras perigosas e fora normas colocam a vida em risco. A Guarda Municipal não pode ser indiferente, seguirá fiscalizando para que pilotem com segurança, e buscando contribuir com a educação no trânsito, assim preservar vidas – aconselhou o comandante.

ESTATÍSTICA DOS ACIDENTES COM MOTO EM VOLTA REDONDA- ANO 2021

*Total de acidentes com moto – janeiro a agosto……………229

*Acidentes com vítimas com sequelas graves ou mortes….130

*Horário de maior incidência de acidente

Manhã: 26 %

Tarde: 46 %

Noite: 28 %

*Média: de 28 acidentes por mês, sendo 76% com sequelas graves e/ou mortes

PSICOLÓGO ANALISA

Diego Almeida, psicólogo, mestrando em educação e saúde (Fio Cruz), ligado ao MEP analisou os dados.

– Na precarização do trabalho as pessoas foram lançadas à empregos sem condições de trabalho, sem vínculos trabalhistas e com a exigência de serem rápidos e eficientes, uma mistura catastrófica. O desespero por qualquer tipo de renda toma conta de mais de 14% da população. Com aumento de alimentos, combustíveis e tudo que cerca a vida, essas pessoas estão sendo mais exigidas, obrigadas a fazerem mais entregas e trabalharem tempos a finco sem descanso. É inevitável que a cautela e o bem estar fique em segundo plano, pois estamos tratando do ganho para se alimentar – ponderou o psicólogo.