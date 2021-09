Município segue aplicando primeiras e segundas doses na população adulta e começou a vacinar adolescentes com comorbidades

Volta Redonda se mantém entre as maiores coberturas vacinais contra a Covid-19 no estado do Rio de Janeiro e está há dois dias (terça e quarta-feira) sem registrar óbitos pela doença. O marco ocorre junto ao aumento nos índices de aplicações de primeiras e segundas doses da vacina na população acima de 18 anos, que seguem sendo realizadas nas unidades de saúde da cidade.

O município também segue aplicando a primeira dose em adolescentes, de 12 a 17 anos, com comorbidades. As vacinas são ofertadas nas unidades de saúde.

Vacinação de adolescentes em geral

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aguarda o envio de novas remessas de vacina Pfizer/BioNTech para abrir a vacinação aos adolescentes em geral (sem comorbidades), de 12 a 17 anos. O Ministério da Saúde autorizou a vacinação deste público, entretanto, restringiu a aplicação apenas com o imunizante Pfizer, único testado e autorizado para essa faixa etária, até o momento.

Cobertura vacinal por idade

Na manhã desta quarta-feira os índices de cobertura vacinal por idade foram atualizados. Os dados foram encaminhados ao Ministério da Saúde, e já estão disponíveis para consulta.

A cobertura vacinal de primeiras doses na população acima de 80 anos é de 93,34%; na população de 75 a 79 anos é de 96,08%; de 70 a 74 anos está em 99,05%; de 65 a 69 anos atingiu 91,10%; de 60 a 64 anos é de 92,03%; de 55 a 59 anos segue em 94,91%; de 50 a 54 anos está em 94,71%; de 45 a 49 anos é de 98,10%; de 40 a 44 anos chegou a 100% – sendo o maior índice -; de 35 a 39 anos a cobertura está em 92,03%; de 30 a 34 anos é de 89,50%; de 25 a 29 anos 91,25%; de 20 a 24 anos é 87,86% e de 18 a 19 anos 70,52%.

Sendo que a faixa etária mais jovem está sendo convocada para a primeira dose. A estratégia é possibilitar as pessoas, que por algum motivo ainda não tenham sido vacinadas, ter acesso à imunização.

Cobertura vacina de segunda dose

A cobertura vacinal de segundas doses na população acima de 80 anos é de 91,27%; de 75 a 79 anos é de 93,25%; de 70 a 74 anos é 94,45%; de 65 a 69 anos 89,50%; de 60 a 64 anos 78,63%; de 55 a 59 anos 48,62%; de 50 a 54 anos 48,62% e de 40 a 44 anos 43,21%.

A programação desta quinta-feira, dia 02, ainda será divulgada.