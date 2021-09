A Central de Vacinas, acoplada ao Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, recebeu nos últimos dias duas campanhas voltadas para a vacinação contra a Covid-19. Durante a quarta, 1º de setembro, a unidade imunizou o grupo de pessoas com comorbidades e idade de 17 a 12 anos, com a Dose 1 das vacinas do laboratório Pfizer. Na data também houve o atendimento da mesma faixa etária, para pessoas com: deficiências permanentes, gestantes e puérperas.

Já nesta terça, 31 de agosto, a unidade recebeu a Campanha de Repescagem voltada a aplicação da 1ª Dose ao grupo de pessoas com idade de 18 anos ou mais, e ainda, ao atendimento da 2ª Dose para as pessoas cujo agendamento no cartão de vacina estava marcado para até o dia 31 de agosto. “Para a campanha de repescagem optamos pelo horário noturno, visando ampliar o horário de atendimento. Vale ressaltar que durante as datas também houve o atendimento simultâneo nas Unidades de Saúde da Família (USF)”, explica o Prefeito Alexandre Serfiotis.

A SMS ainda explica que para o recebimento da vacina, seja na Central de Vacina ou USFs, os pacientes precisam ter em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação. Quando necessário, também é preciso apresentar o laudo para comprovação das comorbidades e o cartão de comprovação da 1ª dose.