Comissão presidida por Luciano Mineirinho inicia seus trabalhos

Comissão Especial para fiscalização e acompanhamento de supostos indícios de falta de recolhimento de ISS por parte das Empresas Liv Saúde e Hospital Santa Cecília é instalada e aconteceu a primeira reunião, na tarde desta quinta-feira (02 de setembro), no Salão Nobre nas dependências da Câmara Municipal de Volta Redonda.

Composta pelos seguintes vereadores: Luciano Mineirinho (Presidente), Rodrigo Furtado (Relator), Paulo Conrado (Membro) e Jorginho Fued (Suplente), acompanhado pelo servidor Sérgio Batista Ferreira que atuará como Secretário e o Assessor Jurídico Dr. Adilson Ferreira Benedito que seguirá como Consultor Jurídico.

De acordo com o Presidente da Comissão, o vereador Luciano de Souza Portes, na primeira reunião iniciou os trabalhos com um requerimento para cópia de inteiro teor do objeto de fiscalização à Secretaria Municipal de Fazenda, acrescenta que tem 60 dias para a conclusão dos trabalhos.