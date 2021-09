Ação faz parte do Plano Municipal de Contingenciamento que define estratégias de antecipação, prevenção, mobilização e atuação no caso de desastres naturais

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Volta Redonda deu início a um ciclo de palestras e debates nos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) da cidade. A ação faz parte da Semana de Prevenção a Acidentes (SEPAC) e busca promover a prática de atos seguros. Nesta quinta-feira (2), a atividade foi realizada no bairro Belo Horizonte.

O coordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira, explicou que o ciclo de palestras e debates faz parte do Plano Municipal de Contingenciamento, criado em 2011, que define estratégias de antecipação, prevenção, mobilização e atuação de secretarias e autarquias do governo – municipal estadual e federal – no caso de desastres naturais na cidade.

“Nos ciclos de palestras e debates buscamos orientar e conscientizar a população sobre a prática e manutenção de atos seguros que vão desde a importância de se manter distância de veículos que fazem o transporte de cargas perigosas até os cuidados com crianças que não devem ficar próximas de chamas, materiais incandescentes ou medicamentos. Orientamos sobre os riscos de construções irregulares, escavações e ocupações desordenadas, além da prática da reciclagem limpa. Que nada mais é do que a orientação sobre o despejo correto de materiais recicláveis, impedindo a obstrução de rios, leitos e afluentes que na época de chuva acaba sendo fator de risco para a população ribeirinha”, disse Rubens.

O primeiro evento ocorreu no Vale Verde na quarta-feira (1º) e o próximo será nesta sexta-feira (3), no Cras da Vila Brasília.

Cuidados na pandemia

Por causa da pandemia de Covid-19, a Defesa Civil promoveu o ciclo de palestras respeitando o distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel. Fotos: Cedidas pela Defesa Civil