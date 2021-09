Homem pula de viaduto após trocar tiros com policiais na Ponte Alta

Um homem, ainda não identificado, foi preso na noite de quarta-feira, durante uma troca de tiros com policiais militares, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda.

Para fugir do cerco policial, o suspeito pulou do Elevado Castelo Branco sobre o telhado do Posto Independência, na Via Sérgio Braga. A telha quebrou e ele caiu em cima do carro de um segurança do posto. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.

Ainda não há informações se o suspeito ficou ferido ao pular do viaduto.