Homem que pulou de viaduto estava armado com pistola (Kit Rajada)

Policiais militares estavam passando pela Via Sérgio Braga, sob o Elevado Castelo Branco, na quarta-feira, por volta das 20 horas, quando depararam com uma dupla de moto em atitude suspeita, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda.

Durante tentativa de abordagem, os ocupantes da moto tentaram fugir, Um dos suspeitos, de 28 anos, seguiu a pé até o elevado, segundo os agentes, desferindo tiros contra a viatura. O outro teria efetuado tiros contra os agentes, na parte de cima do elevado e conseguiu fugir do cerco policial conduzindo a moto.

Acuado, o outro suspeito pulou do elevado na cobertura de um posto de combustíveis (Posto Independência), que não resistiu e caiu em cima de um carro de um segurança do posto. Ele tentou fugir, mas foi preso em frente ao Supermercado Nagumo.

O suspeito sofreu ferimentos por ter pulado do elevado. Ele foi conduzido ao Hospital São João Batista e depois para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde fui autuado por porte ilegal de arma e ficou preso.

Os policiais militares apreenderam com suspeito uma pistola HS Product (kit rajada), um carregador de pistola, oito munições calibre 9mm, duas calibre 38, duas calibre 357, um capacete, um celular e uma touca preta.