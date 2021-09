Michel Floroschk assume a delegacia de Barra Mansa

O delegado Michel Floroschk está assumindo a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa (90ªDP). Michel já foi adjunto da delegacia de Barra Mansa (90ªDP) e Volta Redonda (93ªDP). Depois foi transferido para ser o titular da Delegacia de Piraí (94ªDP). Mais tarde transferido como titular em Resende, em 2019.

Esta semana recebeu o encargo da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para assumir a titularidade da 90ª (Barra Mansa). O delegado Ronaldo Aparecido, que estava no comando da Delegacia de Barra Mansa vai assumir o posto em Resende (89ª DP).