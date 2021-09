Morre o médico cardiologista Hiroshi Matsuda

O médico Hiroshi Matsuda Filho, faleceu na noite desta quinta-feira, por complicações da Covid-19. O cardiologista estava internado desde semana passada, no Hospital da Unimed, em Volta Redonda. Hiroshi tinha tomado as duas doses, mas teve complicações e foi a óbito.

A mulher dele Marta Teixeira está internada em um hospital particular da cidade. Ela também está com Covisd-19. Ela também havia tomado as duas doses da vacina. O sepultamento ainda não foi definido pela família.

Mensagem no Facebook

Uli Manna Ribeiro

Deixo aqui registrado, em meu nome e de toda nossa família, meus mais sinceros votos de carinho e gratidão ao Sr Hiroshi Matsuda Filho , avô paterno de minha filha Letícia, que hoje nos deixou e partiu para o lado do Pai.

Sem dúvida um grande homem, exemplo para todos nós.

Eternamente em nossos corações.