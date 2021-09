Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia, comandada pelo o delegado Edezio Ramos, prenderam na tarde de quarta-feira, Marina de Fátima Gomes Sangi, de 33 anos, apontada como a companheira de Reginaldo Gomes da Silva, o “Naldo”, de 47 anos, assassinado no final da manhã, na Rua 4, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

A mulher que tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas, foi presa na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no conjunto Ingá II, no bairro Santa Cruz.

Segundo o delegado Edezio Ramos, a suspeita foi condenada a 9 anos e 6 meses de prisão pelo crime e ocupava o cargo de gerente da boca de fumo da facção criminosa que domina o bairro.

Ainda de acordo com o delegado, Reginaldo era um dos líderes da facção. Ele foi assassinado com vários tiros dentro de um carro de aplicativo. O motorista do aplicativo conseguiu escapar com um tiro no braço e foi socorrido ao Hospital São João Batista.