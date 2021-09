A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na manhã desta quinta-feira, que o veículo abordado pelos agentes no dia anterior, já tinha registro de roubo em junho deste ano. A abordagem aconteceu na noite de quarta-feira, por volta das 20h30min, no posto da PRF, na Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O condutor do veículo assumiu toda a culpa alegando que havia comprado o carro. A ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde o delegado enquadrou em flagrante o motorista por receptação de veículo roubado, sem fiança. Ele ficou preso. Um homem que também se encontrava no veículo alegou que estava apenas pegando uma carona do Rio de Janeiro para Varginha (MG). Ele foi ouvido como testemunha e liberado em seguida.