Visitas guiadas recebem adultos e crianças assistidas pelos CRAS de Volta Redonda uma vez por semana

A Secretaria de Cultura de Volta Redonda lançou nesta semana o projeto “Tour Cultural”, que prevê visita guiada semanal aos equipamentos culturais da Vila Santa Cecília. Realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), os beneficiados são os participantes dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social).

Nesta semana, excepcionalmente, o “Tour Cultural” aconteceu na última terça-feira, dia 31 e também nesta quinta-feira, dia 2. A partir do próximo dia 9, a projeto será realizado sempre às quintas-feiras, às 9h e 14h. Nas primeiras visitas, os espaços culturais da Vila receberam moradores dos bairros Caieiras, Retiro e Nova Primavera. Os grupos têm, no máximo, 25 pessoas, para que seja respeitado o distanciamento de prevenção à Covid-19, além do uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool em gel.

Os visitantes são recepcionados por um funcionário da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) no Memorial Getúlio Vargas e recebem explicação sobre as obras de arte do local; conhecem a Biblioteca Raul de Leoni, numa ação de incentivo à leitura; visitam a Galeria de Arte, no 2º andar do centro cultural, criada no início do mês de agosto de 2021; seguem para o Espaço das Artes Zélia Arbex e recebem informação sobre a exposição em cartaz.

Em seguida, o grupo visita o Memorial Zumbi. Na galeria de artes do espaço, conhece o acervo da exposição permanente, composta por doações de artistas que se dedicam à cultura afro-brasileira, e na arena escutam sobre a história do memorial. O “Tour Cultural” tem duração de cerca de uma hora.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, afirmou que este projeto é importante para aproximar a cultura das pessoas. “Tem gente que participou do tour que nunca visitou um centro cultural ou uma galeria de arte”, disse, acrescentando que o projeto ajuda na formação das pessoas e democratiza a cultura.

Anderson lembrou ainda que, ao mesmo tempo trazem as pessoas dos CRAS para os equipamentos da Vila Santa Cecília, levam cultura para os bairros com o projeto “Cultura Mais Perto”, lançado em julho deste ano. “Uma exposição, que inclui 30 caricaturas premiadas em edições anteriores do Salão de Humor de Volta Redonda, está hoje no CRAS do Santo Agostinho, já passou pelo Dom Bosco e Açude, e vai percorrer as demais unidades de assistência”, avisou o secretário.

O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, ressaltou que a adesão dos usuários dos CRAS ao “Tour Cultural” foi significativa, o que o deixa mais feliz com a parceria. “Estamos retomando as atividades nas unidades e achamos importante esta interação com o universo cultural, que é ainda é de graça para a população”, falou Munir, lembrando que o transporte das pessoas é feito pela secretaria.

Na quinta-feira, dia 9, pela manhã, fazem o passeio usuários do CRAS Caieiras e, à tarde, do CRAS Belo Horizonte; no dia 16 são os frequentadores do CRAS Monte Castelo que participam da ação; no dia 23, pessoas dos bairros Rústico e São Cristóvão; e na última quinta-feira de setembro, dia 30, pela manhã visitam os centros culturais os moradores da Voldac, pela manhã, e do São Carlos, à tarde.

