Além de buscar melhores remunerações para os guardas municipais, o parlamentar também está preocupado com a condição de trabalho e melhores equipamentos

Com a função de auxiliar na segurança pública e zelar pelo patrimônio público, o número de Guardas Municipais tem aumentado nas cidades brasileiras. Dados do Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE) mostram que, em 5 anos, houve um acréscimo de 10%, chegando a 1.188 localidades com efetivos. E para garantir o bom desempenho e a valorização dos profissionais é que o deputado federal Delegado Antonio Furtado emitiu parecer favorável na Comissão de Segurança Pública apoiando a necessidade da criação do piso salarial para a categoria. O valor foi fixado em R$2 mil e autoriza a União prestar assistência financeira complementar aos municípios para o cumprimento do pagamento.

– No período no qual estava como delegado, contei muito com o apoio da Guarda Municipal nas operações realizadas para combater a criminalidade. O sucesso das ações sempre foram evidentes. Acredito no trabalho que desenvolvem e na importância dessa instituição para a segurança pública. Valorizar o profissional e dar condições de trabalho é dar segurança para a população – afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

O número de municípios que possuem uma Guarda Municipal ainda é baixo de acordo com o IBGE. Cerca de 21% das localidades declararam ter um efetivo de policiamento local na cidade. E dessas, 75% investem em cursos profissionalizantes para preparar melhor o agente.

– O que vejo nos municípios que possuem Guarda Municipal é profissionais bem preparados e capacitados para desempenhar a função. Valorizo e tenho buscado auxiliar as cidades para investirem em segurança pública, e isso começa com os guardas – ressaltou o parlamentar.

Entrega de novas viaturas para a Guarda Municipal de Volta Redonda

Como compromisso de investir na segurança pública, melhorar a condição de trabalho dos agentes e garantir tranquilidade para a população, o deputado delegado Antonio Furtado entregou 4 novas viaturas para a Guarda Municipal de Volta Redonda. O investimento nos novos veículos soma R$600 mil e inclui 8 novas motocicletas, que ainda serão entregues. Também foram destinamos mais R$745 mil para a aquisição de equipamentos como coletes e munições e câmeras de segurança para reforçar a central de monitoramento.

– O deputado Antonio Furtado tem ajudado muito Volta Redonda. Essas 8 motos e 4 viaturas vão ser muito importante para a gente. Nossa gratidão vai ser eterna. Obrigado por tudo que está fazendo pelo nosso município – agradeceu o prefeito Neto.

Além de Volta Redonda, outras cidades do Estado, principalmente da região Sul Fluminense, vão receber investimentos para a segurança, com uma atenção especial às Guardas Municipais. São cerca de R$ R$4 milhões divididas entre aquisições de viaturas para Guardas Municipais das cidades de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Resende e Valença, além de investimentos para equipar e dar melhores condições de trabalho e atendimento nas delegacias do Estado.

– Acredito no trabalho em conjunto entre Guardas Municipais, Polícia Militar e Civil, por isso a minha preocupação em destinar verbas para equipar e melhorar o trabalho dos policiais e guarda. Atuei por 10 anos como delegado de polícia, por isso, conheço de perto as necessidades do setor de segurança pública – finalizou o deputado.

Suély Zonta/Assessoria de Imprensa