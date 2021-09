Barra-mansense está inscrito na categoria juvenil da primeira etapa da CIMTB

O atleta Guilherme de Assis, conhecido como katraquinha, disputa neste fim de semana a Copa Internacional de Mountain Bike, entre os dias 3 e 5 de setembro, que será em Congonhas (MG), no Parque Ecológico da Cachoeira. A Copa é disputada em três etapas, Congonhas é a primeira etapa para conseguir uma das 10 vagas do Brasil no mundial, depois terão mais duas etapas da CIMTB que serão realizadas em Araxá (MG), dia 3/10 e Taubaté (SP), dia 3/12.

Na prova deste final de semana em Congonhas será um circuito Cross Country Olímpico (XCO) que dura até 1h30, com voltas de cerca de cinco quilômetros. A participação de Guilherme nesta etapa se deve ao seu esforço e empenho, além da colaboração de seus patrocinadores. A Expectativa para esta competição é grande, o atleta fala sobre sua preparação.

“Estou indo muito bem preparado, sei o que treinei e o caminho que tracei até chegar aqui, e por isso espero bons resultados, tenho boa chance, mas sei que que lá vai ser um ambiente bem difícil com os melhores do Brasil e até mesmo atletas de renome internacional dessa categoria”, pontuou Guilherme.

O jovem atleta de 15 anos, assumiu no último mês a liderança do ranking estadual de ciclismo de estrada na categoria juvenil. O ranking é da Federação Estadual de Ciclismo, a Fecierj. Katraquinha venceu a etapa do Parque Radical em Deodoro, no Rio de Janeiro, válida pela Copa Fecierj de Ciclismo.

O ciclista de Barra Mansa tem como colaboradores: Sudract (Suplementos Esportivos), Savabikesbr (fabricante de bike alemã), BMBIKERS (Grupo de Ciclismo de Barra Mansa), Priscila Virenco (Nutricionista), GoTreinos (treinamento) e Robson Ferreira (treinador). Seus mais novos apoiadores; Carvão Guedes, Transporte Generoso, Posto Metano, Padaria Palatos, Best Trip Viagens, Jornal Folha do Interior, Supermercado 365, AM Pneus, Quick Net, MD Factory, e Bonno Papéis.