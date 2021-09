A Capitania dos Portos encontrou uma boia de uma embarcação, que pode ser da embarcação usada pelo casal, Leonardo Machado, de 50 anos, e a ex-mulher Cristiane Nogueira, de 48 anos, para passear no último dia 22, no mar de Angra dos Reis.

A boia estava nas proximidades onde foi localizado o corpo da Cristiane. A Polícia Civil acredita ter uma nova pista que pode auxiliar no paradeiro de Leonardo Machado. Na última semana, a polícia teve acesso a um vídeo, feito por um frequentador da praia da restinga de Marambaia, onde é possível ver um sinalizador sendo disparado no mesmo local onde o casal desapareceu.

As imagens foram feitas na última segunda-feira. Lembrando que o corpo de Cristiane foi encontrado no último domingo (29), na Restinga da Marambaia. Nesta sexta-feira (03), bombeiros, capitania dos portos e polícia civil continuam as buscas por Leonardo Machado.

Leonardo e a ex-mulher saíram de barco para ver o pôr do sol na Lagoa Verde, um dos pontos turísticos mais visitados da Ilha Grande. A polícia acredita que a embarcação tenha afundado.

“A Capitania dos Portos encontrou uma boia de uma embarcação, que acredita ser da embarcação usada pelo casal. Próximo ao local, onde foi encontrado o corpo da Cristiane”, destacou o delegado Vilson de Almeida, titular da 166ªDP (Angra).